Четверо молдаван с баяном ночью незаконно пересекли государственную границу Украины, чтобы найти работу. Нарушители были задержаны пограничниками Белгород-Днестровского отряда, сообщается на странице Госпогранслужбы в соцсети.

В сообщении говорится, что ночью сотрудники Пограничной полиции Молдовы сообщили украинским коллегам о том, что они наблюдают как группа неизвестных лиц пытается незаконно проникнуть на территорию Украины.

Уже на территории Украины правоохранителям удалось найти четверых нарушителей, которые скрывались на чердаке одного из частных домов в с. Русскоивановка Белгород-Днестровского района. Задержанными оказались граждане Республики Молдова. Двои из них по 20 лет, остальным - 26 и 27 лет.

"Интересным было то, что искатели приключений, вероятно, чтобы не скучать, прихватили с собой баян. Мужчины объяснили, что якобы направлялись в Украину для того, чтобы посетить родственников и найти работу. Сейчас "инструментальному ансамблю" придется отвечать в суде за незаконное пересечение границы", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что во время карантина на границе Украины будет работать только 21 пункт пропуска.

Также мы сообщали, что почти 8 500 украинцев, застрявших за границей, просят о немедленной эвакуации.