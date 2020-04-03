В онлайн-концерте "Евровидения", который в 2020 году заменит песенный конкурс, поучаствует украинская певица Джамала. Она исполнит две композиции: 1944, принесшую ей победу на Евровидении-2016, и еще одну, в выборе которой она предложила принять участие поклонникам.

Соответствующий пост Джамала опубликовала в Facebook.

"Начиная с этой пятницы, на официальном YouTube-канале Евровидения будут проходить онлайн-выступления всех участников, которые должны были выступать в 2020-м, и победителей предыдущих конкурсов! Я буду выступать 10 апреля и, конечно, исполню нашу победную 1944", - написала Джамала.

По ее словам, организаторы конкурса предложили ей спеть еще одну композицию: на свое усмотрение выбрать из песен-победительниц прошлых лет.

"Я составила шорт-лист из 4 песен, а решающий выбор за вами!" - сообщила певица и добавила, что голосование проходит в официальном Twitter-аккаунте Eurovision Song Contest, а результат объявят к вечеру 3 апреля.

В ее собственный шорт-лист вошли такие песни:

Euphoria - Loreen

Heroes - Måns Zelmerlöw

Amar Pelos Dois - Salvador Sobral

Arcade Dunkan Laurence

Скриншот: Facebook/ Jamala | Джамала

Напомним, конкурс Евровидение-2020 перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Песни для Евровидения-2021 поменяют, но от Украины участник останется тем же.