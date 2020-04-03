Джамала поучаствует в онлайн-концерте, который заменит Евровидение-2020. Она просит поклонников выбрать, что ей петь
В онлайн-концерте "Евровидения", который в 2020 году заменит песенный конкурс, поучаствует украинская певица Джамала. Она исполнит две композиции: 1944, принесшую ей победу на Евровидении-2016, и еще одну, в выборе которой она предложила принять участие поклонникам.
Соответствующий пост Джамала опубликовала в Facebook.
"Начиная с этой пятницы, на официальном YouTube-канале Евровидения будут проходить онлайн-выступления всех участников, которые должны были выступать в 2020-м, и победителей предыдущих конкурсов! Я буду выступать 10 апреля и, конечно, исполню нашу победную 1944", - написала Джамала.
По ее словам, организаторы конкурса предложили ей спеть еще одну композицию: на свое усмотрение выбрать из песен-победительниц прошлых лет.
"Я составила шорт-лист из 4 песен, а решающий выбор за вами!" - сообщила певица и добавила, что голосование проходит в официальном Twitter-аккаунте Eurovision Song Contest, а результат объявят к вечеру 3 апреля.
В ее собственный шорт-лист вошли такие песни:
- Euphoria - Loreen
- Heroes - Måns Zelmerlöw
- Amar Pelos Dois - Salvador Sobral
- Arcade Dunkan Laurence
Скриншот: Facebook/ Jamala | Джамала
Напомним, конкурс Евровидение-2020 перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Песни для Евровидения-2021 поменяют, но от Украины участник останется тем же.