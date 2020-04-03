Итальянцам придется сидеть по домам еще многие недели. Как минимум, жители проведут Пасху дома, а также 1 мая будут дома в самоизоляции и могут ожидать небольшого послабления карантина только к 16 мая.

Об этом сообщил глава гражданской обороны Анджело Боррелли, сообщает агентство Ansa.

"Не думаю, что проблема останется позади к этой дате. Нам придется сидеть по домам много недель", - сказал Боррелли, отвечая на вопрос, проведут ли жители Италии дома 1 мая.

Когда Боррелли спросили, начнут ли постепенно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, к 16 мая, он ответил, что это возможно, если ситуация будет развиваться благоприятно. "Но это может случиться и раньше, и позже", - подчеркнул он.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал ЕС выпустить новые облигации European recovery bond, которые помогли бы европейским странам восстановиться от последствий коронавируса. "Когда ведется война, необходимо поддерживать все необходимые для победы усилия и использовать все инструменты, которые помогут восстановлению", - написал он в письме, опубликованном газетой "Репубблика".



Этот призыв Конте стал ответом на письмо председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в этой же газете. В письме она признала, что в первые дни кризиса, когда нужен был общий ответ на коронавирус, многие страны Европы думали только о своих проблемах.

"Простите нас, теперь ЕС с вами", - написала председатель ЕК, обращаясь к итальянцам.

Напомним, Италия ввела ограничения на передвижения граждан три недели назад. В рамках мер по борьбе с коронавирусом в стране не работают школы и университеты, закрыты рестораны, кафе и почти все магазины, приостановлена работа музеев, театров и кинотеатров.

Коронавирус в Италии выявили более чем у 115 тысяч человек, умерли почти 14 тысяч из них.

Только за март смертность на севере Италии выросла в два раза, в Бергамо - в 4 раза.

ЕС извинился перед Италией за отсутствие помощи в борьбе с коронавирусом.