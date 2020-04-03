С 6 апреля в Украине запрещается находиться на улице без документов, которые удостоверяют личность, во время карантина из-за распространения пандемии коронавируса.

Об этом говорится в списоке ограничений, принятых сегодня Кабинетом министров Украины, опубликованном в Телеграм-канале премьера Дениса Шмыгаля.

Фото: t.me/PM_Shmigal/96

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что к концу апреля власти могут ослабить карантинные ограничения, после чего начнется рестарт экономики страны. Однако это произойдет только при условии снижения показателей распространения вируса по стране.

Тем временем, по данным на утро 3 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 942 человек. А в Киеве за день умерли еще двое человек с коронавирусом. Всего в столице около 400 человек лежат в больницах с разными видами пневмонии, их проверяют на коронавирус.