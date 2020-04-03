Почти половина больных коронавирусом в Виннице оказались врачами. Из них четверть не выезжала заграницу.

Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

По его словам, по состоянию на 3 апреля, у 43 винничан подтвержден коронавирус. При чем, 20 из них - врачи.

"В Виннице из 43 больных, у которых лабораторно подтвержден COVID-19, почти половина - это медики. В частности, заболели работники городского роддома №2, где был зафиксирован первый случай COVID-19 в Виннице. Также есть больные медработники в Подольском региональном центре онкологии и один медик - из областной стоматполиклиники", - сообщил Моргунов.

Сейчас 17 из 43 пациентов изолированы и проходят лечение на стационаре в инфекционном отделении городской больницы №1. Один больной находится в реанимации, зараженный ребенок - в Винницкой областной детской инфекционной больнице, а еще 24 инфицированных лечатся на самоизоляции дома. За исполнением ими карантинных мер наблюдают лечащие врачи и полиция.

Мэр Винницы Сергей Моргунов рассказал о ситуации с коронавирусом в городе. Видео: Facebook / Сергей Моргунов.

Мэр Винницы добавил, что из всех 43 больных 12 не покидали Украину в последнее время и заразились уже на родине.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что к концу апреля карантин может быть ослаблен, а рестарт экономики начнется в начале мая. Но только при условии снижения распространения коронавируса.

Как сообщала "Страна", Германия, в которой в самом разгаре эпидемия коронавируса, уже задумалась о том, как ей обустраивать жизнь после победы над заразой в условиях острого дефицита рабочих рук. И без заробитчан из Украины и стран Восточной Европы немцам никак не обойтись.