Мэр Киева Виталий Кличко официально заявил о том, что в столице отопительный сезон завершится уже в это воскресенье, 5 апреля. Однако, сам процесс отключения котельных может затянуться на два - три дня.

"Хочу сообщить, что в это воскресенье, 5 апреля, мы начнем процесс отключения отопления в жилых домах нашего города", - заявил Виталий Кличко на своем традиционном брифинге, который транслировался в официальном Facebook-аккаунте.

Видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Киевский градоначальник отметил, что, согласно прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе ожидается потепление - среднесуточная температура поднимется выше +8 градусов.

По его словам, для отключения отопления в столице понадобится максимум два-три дня.

"Отмечу, что уже не первый год город заканчивает отопительный сезон раньше традиционного, как прописано, 15 апреля, чтобы киевляне смогли сэкономить средства", - уточнил мэр.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве за день умерли еще двое человек с коронавирусом.