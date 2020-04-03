В Киеве на Троещине на остановке общественного транспорта выстроилась очередь из 150 человек. Видео
Утром в пятницу, 3 апреля, на Троещине в Киеве более 150 человек ожидали на остановке общественный транспорт, который во время карантина перевозит только работников стратегически важных служб.
Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
Очевидец, снявший происходящее, отметил, на на конечной остановке на улице Радунской около 150 человек ждали маршруток и троллейбусов, транспорта не было. Также на месте находились сотрудники муниципальной охраны.
Видео: Facebook/ Киев Оперативный
Напомним, в Киеве с 23 марта общественным транспортом могут пользоваться только отдельные категории граждан, занятые в критически важных сферах жизнедеятельности города. Они могут ездить на трамваях, троллейбусах и автобусах при наличии спецбилета, проезд оплачивается как обычно.
А недавно мэр столицы Виталий Кличко пообещал увеличить количество маршрутов общественного транспорта в Киеве.