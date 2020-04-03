Утром в пятницу, 3 апреля, на Троещине в Киеве более 150 человек ожидали на остановке общественный транспорт, который во время карантина перевозит только работников стратегически важных служб.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Очевидец, снявший происходящее, отметил, на на конечной остановке на улице Радунской около 150 человек ждали маршруток и троллейбусов, транспорта не было. Также на месте находились сотрудники муниципальной охраны.

Видео: Facebook/ Киев Оперативный

Напомним, в Киеве с 23 марта общественным транспортом могут пользоваться только отдельные категории граждан, занятые в критически важных сферах жизнедеятельности города. Они могут ездить на трамваях, троллейбусах и автобусах при наличии спецбилета, проезд оплачивается как обычно.

А недавно мэр столицы Виталий Кличко пообещал увеличить количество маршрутов общественного транспорта в Киеве.