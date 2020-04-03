Российский рок-музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который ехидно потроллил пьяного Билана после концерта в Самаре, исполняет матерные песни про карантин в условиях коронавируса.

Хиты он публикует на своей странице в Instagram.

Текст песни такой:

Люди по домам сидят, как мыши.

Забухали даже те, кто был на спорте.

С речью президент сегодня вышел,

Настроение @вое испортил.

Все спецы о мерах по3,14дели.

Мол, не ждите больше с неба манну.

Ни@я не делать три недели.

Это, @лядь, не многим по-карману.

Несколько дней назад Шнуров также пел про "пьянство" на карантине. Свое видео он подписал так: "Наступило время, когда запах спирта от собеседника вызывает доверие и уважение".

Скромно пасть свою разинув, соберу

Продуктовую корзину. И - в нору.

Пиво, водочка, мартини. Черт не съест.

Я сопьюсь на карантине. Вот те крест.

После этого он перекрестился и выпил вина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 29 Мар 2020 в 11:36 PDT

Как сообщала "Страна", известная украинская певица Настя Каменских выпустила домашний клип на песню о карантине, спетую на пяти языках.

А блоггер "Страны" Олеся Медведева и Тарик Незалежко записали политический рэп на тему карантина.