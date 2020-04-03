"Забухали даже те, кто был на спорте". Шнуров пьет на камеру и поет матерные песни о карантине
Российский рок-музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который ехидно потроллил пьяного Билана после концерта в Самаре, исполняет матерные песни про карантин в условиях коронавируса.
Хиты он публикует на своей странице в Instagram.
Текст песни такой:
Люди по домам сидят, как мыши.
Забухали даже те, кто был на спорте.
С речью президент сегодня вышел,
Настроение @вое испортил.
Все спецы о мерах по3,14дели.
Мол, не ждите больше с неба манну.
Ни@я не делать три недели.
Это, @лядь, не многим по-карману.
Несколько дней назад Шнуров также пел про "пьянство" на карантине. Свое видео он подписал так: "Наступило время, когда запах спирта от собеседника вызывает доверие и уважение".
Скромно пасть свою разинув, соберу
Продуктовую корзину. И - в нору.
Пиво, водочка, мартини. Черт не съест.
Я сопьюсь на карантине. Вот те крест.
После этого он перекрестился и выпил вина.
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