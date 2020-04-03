Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал на неделю продлить каникулы школьникам из-за коронавируса. Однако он добавил, что сам категорически против такого решения, но ориентируется на родителей, пребывающих в коронапсихозе. Об этом сообщает "БелТА".

"Я в этой ситуации сам нахожусь, как отец. И я считаю, что требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины - это неправильно. Но когда-то я сказал, что мы не будем довлеть над родителями. Это их дети, их жизнь. И как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет. Поэтому я категорически против, я не согласен, что надо ребенка изъять из детского сада или школы, продлив каникулы. Но коль пообещал, что будет так, как просят родители, так и будет", - подчеркнул глава государства.

По информации президента Беларуси, в настоящее время число выявленных случаев коронавируса в стране достигло 351. 4 человека скончались, а 46 - выздоровели и уже выписаны из больниц.

"У нас 305 человек по всей стране (с коронавирусом - Ред.), и только 16 - на ИВЛ. Шумиху подняли по поводу 4 умерших!", - заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что в Беларуси не запрещены массовые мероприятия. В частности, в стране сейчас проходит любительский хоккейный чемпионат. В нем принимает участие и команда президента. По словам Лукашенко, одну из последних игр захотели посетить курсанты военизированных вузов. Запрещать им не стали: они живут в казармах друг возле друга, и если посидят группой на трибунах, то вряд ли это на что-то повлияет.

"Ни одной проблемы. Чего мы будем запрещать? Это не наш подход и не наша концепция", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что Беларусь, пожалуй, остается единственной в Европе страной, где из-за коронавируса не запрещены массовые мероприятия.

Ранее "Страна" писала о том, что в Беларуси не будут отменять празднование 75-летия Победы из-за коронавируса.

Также мы сообщали, что Лукашенко пригрозил, что не пустит обратно в страну белорусов, которые уехали во время эпидемии.