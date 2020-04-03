Кабмин опубликовал полный список ограничений. Фото "Страна"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал полный список новых ограничений, принятых Кабмином, из-за коронавируса. Дополнительные меры вводятся с 6 апреля. 

"Время демонстрирует, что количество зараженных постоянно растет. Жесткие ограничения – это тенденция, к которой все чаще прибегают государства во всем мире. Мы идем более мягким сценарием в контексте развития эпидемии. Однако это не значит, что мы не должны действовать жестко", - написал Шмыгаль. 

Так, новые ограничения включают в себя запрет:

  • с 6 апреля находиться в общественных местах без маски, респиратора
  • посещать спортивные и детские площадки
  • самостоятельно покидать место обсервации (изоляции)
  • находиться на улице без удостоверения личности
  • с 6 апреля перемещаться группой больше двух человек (кроме служебной необходимости и сопровождения детей)
  • посещать праки, скверы, зоны отдыха, лесопарки та прибрежные зоны (кроме выгула домашних животных одним человеком и в случае служебной необходимости)
  • находиться в общественных местах лицам, которые не достигли 14 лет без сопровождения родителей 
  • посещение учреждений и заведений, которые предоставляют паллиативную помощь, социальную защиту, и тех, которые предоставляют социальные услуги.

Кроме того, лица, которые пересекают государственную границу, подлежат обязательной обсервации (кроме дипломатов, членов международных организаций, водителей грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских судов, если нет оснований считать, что они контактировали с больными).

Скриншот: Телеграм

Скриншот: Телеграм

Также мы сообщали, что Шмыгаль допустил ослабление карантина к концу апреля.

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