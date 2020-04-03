Опубликован полный перечень новых ограничений для украинцев, которые вводятся 6 апреля
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал полный список новых ограничений, принятых Кабмином, из-за коронавируса. Дополнительные меры вводятся с 6 апреля.
"Время демонстрирует, что количество зараженных постоянно растет. Жесткие ограничения – это тенденция, к которой все чаще прибегают государства во всем мире. Мы идем более мягким сценарием в контексте развития эпидемии. Однако это не значит, что мы не должны действовать жестко", - написал Шмыгаль.
Так, новые ограничения включают в себя запрет:
- с 6 апреля находиться в общественных местах без маски, респиратора
- посещать спортивные и детские площадки
- самостоятельно покидать место обсервации (изоляции)
- находиться на улице без удостоверения личности
- с 6 апреля перемещаться группой больше двух человек (кроме служебной необходимости и сопровождения детей)
- посещать праки, скверы, зоны отдыха, лесопарки та прибрежные зоны (кроме выгула домашних животных одним человеком и в случае служебной необходимости)
- находиться в общественных местах лицам, которые не достигли 14 лет без сопровождения родителей
- посещение учреждений и заведений, которые предоставляют паллиативную помощь, социальную защиту, и тех, которые предоставляют социальные услуги.
Кроме того, лица, которые пересекают государственную границу, подлежат обязательной обсервации (кроме дипломатов, членов международных организаций, водителей грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских судов, если нет оснований считать, что они контактировали с больными).
Скриншот: Телеграм
Также мы сообщали, что Шмыгаль допустил ослабление карантина к концу апреля.