Евросоюз может продлить период закрытых для въезда и выезда границ, чтобы помешать дальнейшему распространению коронавируса. Запрет может продлиться до Пасхи и после праздника.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

По ее словам, сейчас между странами Европейского союза ведутся переговоры о том, стоит ли продлевать закрытие границ. Как объяснила глава ЕК, все страны Евросоюза правильно восприняли новость о прекращении необязательных поездок граждан третьих стран в ЕС.

"Мы консультируемся с государствами-членами о том, как действовать после Пасхи. Ездить без уважительных причин в Европу в такой ситуации - не лучшая идея. Также это мероприятие было направлено на то, чтобы люди из третьих стран не приезжали лечиться в ЕС, в то время как система здравоохранения работает на пределе возможностей", - добавила фон дер Ляйен.

Напомним, 17 марта страны Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии на 30 дней закрыть границы сообщества для иностранцев из-за распространения коронавируса. Решение было поддержано единогласно.

Как сообщала "Страна", с началом эпидемии в Украину вернулось 160 тысяч граждан, а на праздники, по некоторым оценкам, может приехать еще больше - под 200 тысяч.

Также "Страна" писала, что украинцы начнут платить 7 евро раз в 3 года за разрешение въезда на территорию стран Европейского Союза не раньше 2022 года. Таким образом введение обязательного взноса за дополнительную проверку для въезжающих в Шенгенскую зону для туристических, деловых, транзитных или медицинских целей для украинцев решили отложить.