В больницах Киева находятся около 400 пациентов с разными видами пневмонии, у них уже отобрали образцы, чтобы провести тестирование на коронавирус.

Об этом в ходе брифинга 3 апреля сообщил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"Хочу подчеркнуть: в столичных больницах с диагнозом "пневмония" сегодня находятся почти 400 больных. У всех этих пациентов уже отобрали образцы для проведения лабораторных исследований на выявление коронавируса", - сказал Кличко.

По его словам тестирование всех больных с разными типами пневмонии на коронавирус является обязательным, а в больницах есть тесты, определяющие его наличие. При этом Кличко добавил, что не все случаи пневмонии - это осложнения из-за коронавируса.

"Каждый год пневмонией в мире болеют 450 млн людей, это 7% населения планеты. Она становится причиной около 4 млн смертей каждый год", - сказал мэр Киева и призвал людей сразу обращаться к врачу при подозрении на коронавирус или пневмонию.

Видео: Facebook/ Віталій Кличко

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 3 апреля, в Киеве коронавирус выявили у 189 человек, 28 случаев подтвердились за прошедшие сутки. 12 жителей столицы уже вылечились от Covid-19, также сообщается о 3 смертях пациентов с коронавирусом.