Кабинет министров Украины обнародовал обновленный макроэкономический прогноз. Из-за коронавируса предполагаемая инфляция вырастет с 5,5% до 11,6%.

Соответствующее постановление правительства №253 опубликовано на правительственном портале. Согласно прогнозу, уровень безработицы достигнет 9,4%, среднемесячная заработная плата работников - 10,7 тыс. грн, а номинальная зарплата с учетом инфляции снизится на 4,5% по сравнению с прошлогодним показателем.

Макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2020 год. Фото: kmu.gov.ua

Ранее Кабмин ухудшил макроэкономический прогноз до 8,7% и курс - до 29 грн/$1. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что рост инфляции составит 2,9% (с 5,6% до 8,7%), а среднемесячная зарплата - 11 тысяч гривен.

Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил про ужесточение карантина в Украине. В частности, на границе останется только 21 рабочий пункт пропуска, все, кто будет прибывать в Украину, пройдет обязательную 14-дневную обсервацию, в Украине запрещено передвигаться группами более 2 человек (не считая малолетних детей), послабление карантина может быть в конце апреля, если динамика распространения коронавируса снизится ради запуска экономики.