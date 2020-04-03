Германия, в которой в самом разгаре эпидемия коронавируса, уже задумалась о том, как ей обустраивать жизнь после победы над заразой в условиях острого дефицита рабочих рук. И без заробитчан из Украины и стран Восточной Европы немцам никак не обойтись.

Германия планирует впустить в страну по 40 000 сезонных работников в апреле и мае, как передает DW.

О таком решении объявили министр внутренних дел Хорст Зеехофер и министр сельского хозяйства Юлия Клекнер.

На такой шаг власти Германии пошли в связи с нехваткой сезонных работников, и что бы не допустить дефицита определенных видов фруктов и овощей или повышения цен на них.

Чиновники, кстати, пояснили, что пересечь границу Германии мигранты смогут только в составе организованных групп или бригад.

После въезда на территорию ФРГ мигрантам организуют "виртуальный карантин" - люди будут работать и жить небольшими группами, максимально изолированными одна от другой, и не смогут выходить за пределы предприятия.

По прогнозам бундесчиновников, большинство сезонных работников прибудет из стран Восточной Европы, в основном из Румынии, Польши и Украины. Еще 20 000 человек планируют нанять из числа жителей Германии. При этом, как рассчитывает правительство, к полевым работам будет привлечено до 10 000 безработных, студентов и тех, кто лишился работы из-за кризиса, вызванного пандемией.

Федерация фермеров Германии, которые каждый год нанимают сезонных рабочих для посева и сбора урожая, приветствовала инициативу властей.

Президент Федерации Йоахим Руквид сказал, что такой план "поможет нам продолжать работать".

Напомним, что "Страна" в материале "Как выехать домой? Нас тут много таких" выясняла, ждать ли массового приезда заробитчан в Украину на Пасху и смогут ли они потом вернуться в ЕС.

Ранее "Страна" сообщала, что треть украинских заробитчан в Польше потеряла работу из-за коронавируса, а 50% все равно не боится инфекции.