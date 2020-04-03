Российский МИД обвинил Украину, Германию и Францию в срыве создания Консультативного совета по Донбассу, где принимали бы участие представители "ДНР/ЛНР".

Об этом говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Благодаря прямым контактам с украинскими партнерами удалось достичь важных договоренностей, способных сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования. В феврале-марте с.г. стороны сблизили позиции по разведению сил и обмену удерживаемых лиц, приступили к разработке «дорожной карты», достигли принципиальной договоренности о формировании Консультативного совета и фиксации решений Контактной группы в письменных протоколах.

Первый такой протокол с четкими задачами на будущее был подписан Донецком, Луганском, Киевом и ОБСЕ 11 марта с.г. при личном участии заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Д.Н.Козака и Главы Офиса Президента Украины А.Б.Ермака", - говорится в заявлении МИД России.

"К сожалению, после наметившегося прорыва стали происходить странные вещи. В ходе телефонных переговоров помощники "нормандских" лидеров из Берлина и Парижа под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса. Вслед за этим на встрече Контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев. Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне. Подобный откат назад от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает наметившуюся было позитивную динамику", - отмечается в комментарии.

В ведомстве заявляют, что 30 марта главы МИД Германии и Франции выступили с "голословными обвинениями" Донбасса в том, что именно он причастен к пробуксовке переговоров.

"От Донецка и Луганска, невзирая ни на что, требуют обеспечить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ неограниченную свободу перемещения по своей территории. Право "республик" в целях борьбы с коронавирусом вводить по аналогии с Украиной и другими странами Европы ограничительные меры ‑ заведомо отвергается. Весьма сомнительные демократические ценности", - говорится в сообщении.

Кроме того, российский МИД обвиняет Украину, а также ООН, ОБСЕ и Совета Европы в запуске "пропагандистской утки" с обвинениями РФ в том, что на пытается воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы отменить антироссийские санкции. Российские дипломаты считают, что все эти события похожи на хорошо скоординированную линию.

"Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию. Не хочется верить, что за ней скрывается попытка торпедировать подвижки на переговорах по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за создавшийся тупик на Россию и Донбасс", - добавили в российском МИД.

В МИД РФ призвали партнером по "нормандскому формате" прекратить политические игры и приступить к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Призываем партнеров по "нормандскому формату" прекратить политические игры и приступить, наконец, к серьезным переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с минским "Комплексом мер" и решениями парижского саммита "четверки" в декабре 2019 г.", - подытожили в министерстве.

Напомним, согласно опросу, 70% украинцев считают, что власть не справилась с проблемой Донбасса.

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