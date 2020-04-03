По состоянию на 3 апреля Испания вышла на второе место в мире по числу зараженных коронаирусом. На первом по-прежнему остаются США.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers.info.

Так, общее число пациентов с Covid-19 в Испании составляет 117 710 человек, из них 5 645 случаев были выявлены 3 апреля. Общее количество смертей от коронавируса - 10 935, из них 587 произошли сегодня.

В США общее число заболевших составляет 245 380 человек, всего в стране зафиксировали 6 095 летальных случаев. Всего в мире 1 026 688 человек заразились Covid-19, из них 54 045 умерли.

Скриншот: worldometers.info

Напомним, в Испании планируют разработать прототип вакцины от коронавируса уже в апреле.