Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что к концу апреля карантин может быть ослаблен, а рестарт экономики начнется в начале мая. Но только при условии снижения распространения коронавируса.

Об этом он заявил в ходе своего обращения 3 апреля.

"Украина не может позволить себе не работать полгода или даже два-три месяца. По нашим расчетам, за три недели те, кто уже больны Covid-19, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространяться", - сообщил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, если к концу апреля в Украине все-таки снизятся темпы распространения коронавируса, то ослабление карантина будет проходить в несколько этапов.

Карантин в Украине могут ослабить. Видео: Facebook/ Денис Шмыгаль. О карантине - с 1:25

"На работу пойдут люди трудоспособного возраста. Параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта. Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики. Но это не означает ослабление других карантинных мероприятий. Все без исключения будут обязаны носить маски. Для пожилых людей, студентов и школьников карантин может быть продлен", - добавил он.

Напомним, в Украине продолжается карантин. По состоянию на утро 4 апреля в Украине лабораторно подтвердили 942 случаев инфицирования Covid-19. Умерли 23 человека, выздоровели - 19.

Как сообщала "Страна", Кабинет министров разрешил бизнесу продавать автозапчасти и домашнюю птицу во время карантинных мер из-за распространения коронавируса.