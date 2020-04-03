Кабмин в рамках ужесточения карантинных ограничений запретил передвигаться по улицам в Украине более чем двум лицам вместе.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеообращение обнародовано в Facebook.

"Мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам более, чем двум лицам, за исключением лиц, которые сопровождают детей", - сказал Шмыгаль.

Дата начала действия новых ограничений не называется, но ранее сообщалось, что они начнут действовать с 6-го числа.

Видео: Facebook/ Денис Шмигаль. О прогулках - с 0:27

Напомним, "Страна" сообщала о том, как в Украине ужесточат меры карантина. Речь идет о запрете прогулок, самоизоляции для пенсионеров и ограничениях для подростков.

Также мы писали, что 25 марта Кабмин на 30 дней продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине до 24 апреля.