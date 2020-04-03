Кабинет министров оставляет работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

"Останется работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины", - заявил Шмыгаль в пятницу, 3 апреля.

Также по его словам, вводится обязательная обсервация граждан, которые пребывают в страну, сроком на 14 дней.



Напомним, Кабинет министров Украины утвердил список дополнительных ограничений на время действия карантинных мер. Правда, пока дата начала ограничений не называется, но ранее сообщалось, что они начнут действовать с 6 апреля.

По последним данным, в Украине коронавирус выявлен у 942 человек. Самостоятельно не могут дышать 16 человек. За минувшие сутки скончались трое.

Ранее "Страна" писала о том, что сбежавших из обсервации в киевском отеле "Казацкий" решили не возвращать назад.

Также мы сообщали, что в Киеве пять человек оштрафовали на 17 000 грн за нарушения обсервации.