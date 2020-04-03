В Киеве умерли уже три человека, у которых выявили коронавирус. Всего в городе инфекцию выявили у 189 человек, 28 случая подтвердились за прошедшие сутки. 12 киевлян вылечились от болезни. Всего в Украине 942 случая коронавируса.

Об этом во время ежедневного брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко 3 апреля.

Среди заболевших киевлян - 17 мужчин в возрасте от 16 до 70 лет и 11 женщин от 17 до 69 лет. Двое женщин в возрасте 56 и 69 лет умерли.

По словам Кличко, часть пациентов находятся в больнице, часть (у кого болезнь протекает в легкой форме) находятся на самоизоляции в своих домах. Также мэр в который раз призвал жителей столицы не нарушать правила карантина и отказаться от пикника с шашлыками на природе.

Напомним, вчера в Киеве от коронавируса впервые умер человек. Это 70-летний мужчина, который находился на лечении в Александровской больнице.

Ранее в мэрии Киева рассказали, как будут контролировать людей на самоизоляции.