Ходить только вдвоем, 21 пункт пропуска в Украину. Кабмин утвердил дополнительные ограничения на время карантина
Кабинет министров Украины утвердил список дополнительных ограничений на время действия карантинных мер.
Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.
"Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Украине. Единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мер. После длительного обсуждения правительство утвердило список дополнительных ограничений. Решение Кабинета министров Украины в ближайшее время будет официально опубликовано", - написал Шмыгаль.
Так, вводятся следующие ограничения:
- останется работать только 21 пункт пропуска на госгранице Украины;
- водится обязательная обсервация всех лиц, которые прибывают в Украины, сроком на 14 дней;
- запрещается перемещаться по улицам больше чем двоих человек, за исключение лиц, которые сопровождают детей.
Кроме того, правительство призывает удержаться, несмотря на погоду, от шашлыков, походов в парки и массовых мероприятий на ближайшие 3-4 недели.
"Это правда поможет нам избежать той ситуации, которая есть в других странах, где болезнь развивается гиперболично, очень быстро", - рассказал Шмыгаль.
Он отдельно подчеркнул, что Кабмин не останавливал и не будет останавливать товарооборот, промышленные предприятия и критическую инфраструктуру.
По словам премьера, по подсчета правительства, все, кто уже заболели должны выздороветь через три недели, а введенные ограничения помогут помешать дальнейшему распространению болезни.
По плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, в конце апреля начнется постепенное ослабление карантинных мер.
Все эти меры начинают вводиться 6 апреля.
Напомним, вчера Кабмин разрешил бизнесу продавать запчасти для машин и птицу во время карантина
Также мы писали, что Кабмин разрешил во время карантина работать ломбардам и кредитным союзам.