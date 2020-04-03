Кабинет министров Украины утвердил список дополнительных ограничений на время действия карантинных мер.

Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

"Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Украине. Единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мер. После длительного обсуждения правительство утвердило список дополнительных ограничений. Решение Кабинета министров Украины в ближайшее время будет официально опубликовано", - написал Шмыгаль.

Так, вводятся следующие ограничения:

останется работать только 21 пункт пропуска на госгранице Украины;

водится обязательная обсервация всех лиц, которые прибывают в Украины, сроком на 14 дней;

запрещается перемещаться по улицам больше чем двоих человек, за исключение лиц, которые сопровождают детей.

Кроме того, правительство призывает удержаться, несмотря на погоду, от шашлыков, походов в парки и массовых мероприятий на ближайшие 3-4 недели.

"Это правда поможет нам избежать той ситуации, которая есть в других странах, где болезнь развивается гиперболично, очень быстро", - рассказал Шмыгаль.

Он отдельно подчеркнул, что Кабмин не останавливал и не будет останавливать товарооборот, промышленные предприятия и критическую инфраструктуру.

По словам премьера, по подсчета правительства, все, кто уже заболели должны выздороветь через три недели, а введенные ограничения помогут помешать дальнейшему распространению болезни.

По плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, в конце апреля начнется постепенное ослабление карантинных мер.

Все эти меры начинают вводиться 6 апреля.

Напомним, вчера Кабмин разрешил бизнесу продавать запчасти для машин и птицу во время карантина

Также мы писали, что Кабмин разрешил во время карантина работать ломбардам и кредитным союзам.