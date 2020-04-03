В ближайшие выходные, 4-5 апреля, в Украине ожидается очередное похолодание, обусловленное холодным атмосферным фронтом северного циклона Pauline. Правда, оно будет кратковременным: уже на Благовещение, 7 апреля, воздух прогреется до +21 градуса.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сегодня, 3 апреля, температура воздуха будет колебаться в комфортных пределах +10...+16 градусов, однако уже 4 и 5 апреля холодный атмосферный фронт северного циклона Pauline принесет в Украину очередное похолодание.

"К счастью, это похолодание будет кратковременным. Уже со вторника, как раз на Благовещение, в Украине просто повалит настоящее тепло, воздух в середине недели прогреется до +14...+21 градуса", - написала Диденко.

По данным синоптика, в Украине не ожидается никаких серьезных осадков. Только в субботу, 4 апреля, атмосферный фронт обусловит небольшие периодические дожди в западных областях и в Харьковской области. В воскресенье, 5 апреля, к похолоданию присоединится порывистый, до сильного, ветер.

В Киеве 4-5 апреля, по словам Диденко, воздух будет свежим, даже холодным. Ночная температура воздуха будет снижаться до 0...-2 градусов, днем ​​она не поднимется выше +10 градусов. А воскресный сильный ветер усилит некомфортные ощущения. Впрочем, дождей в столице в ближайшее время не будет.

"Понедельник окажется переходным днем, то есть тепло только начнет прибывать. А вот на Благовещение уже придут к нам настоящие апрельские градусы, в столице в течение следующей недели потеплеет до +16...+20. Неделя как раз будет благоприятной, чтобы мыть окна, убирать пыль, которую лучше видно на солнце, появится возможность вычистить после зимы балкон, который сейчас будет служить нам и парком, и сквером, и ресторанной террасой, и где будет явно теплее, чем в охлажденных выключенным отоплением квартирах", - написала Наталья Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, "Страна" публиковала прогноз погоды на апрель и сообщала, какой будет погода на Пасху.