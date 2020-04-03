Нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос 3 апреля пришел на допрос в Государственное бюро расследований по делу о пленках Ермака. Однако как только допрос начался, защита нардепа потребовала о его переносе.

Об этом сообщает его адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

По словам Найема, им сообщили об объединении уголовных производств. "О допросе народного депутата Украины Гео Лероса в Государственном бюро расследований. Мы прибыли на допрос, на который нас позвали повесткой по уголовному производству по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 365 УК. Так было указано в повестке. По факту нам сообщили, что вчера объединили уголовные производства и поэтому добавили следующие статьи: 328, 344 и ч. 2 ст. 190 УК", - заявил Найем.

Он сообщил, что допрос начался, и во время него защита заявила ходатайство о переносе допроса на основании ст. 135 УПК (Порядок осуществления вызова в уголовном производстве).

Фото: facebook.com/MasiNayyem

Отметим, что ч. 1 ст. 365 УК предполагает превышение должностных полномочий лица и существенный вред государственным, общественным или частным интересам отдельных граждан; ст. 365 УК - разглашение государственной тайны; ст. 344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля; ч. 2 ст. 190 кодекса предусматривает преступление средней тяжести за мошенничество.

Тем временем сотрудники Службы безопасности Украины расследует уголовное производство по факту незаконной прослушки Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, которого уже допросили.

Как сообщала "Страна", депутат от "Слуги народа" обнародовал коллективное заявление на Ермака в ГБР, СБУ и другие органы.