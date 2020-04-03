Кабинет министров Украины в рамках внеочередного заседания 2 апреля определил программу действий правительства.

Об этом в своем Telegram-канале заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"С самого начала деятельности нашего правительства мы выделили системные приоритеты. Безусловно, пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в нашу работу. Но мы не отказываемся от запланированных изменений и реформ и обязательно продолжим их воплощать, несмотря на COVID-19", - сообщил Шмыгаль.

Согласно новой программе, правительство, как и предшественники, ориентируется на интеграцию в НАТО и Европейский союз. Также упор будет сделан на улучшении государственных услуг для украинцев, укреплении бизнеса, безопасности здоровья и жизни. Подробная программа правительства будет опубликована на сайте ведомства позднее.

Напомним, народные депутаты Верховной Рады снова проголосовали за Максима Степанова на главу Минздрава. Его кандидатуру поддержали 246 голосов. Также Верховная Рада назначила Сергея Марченко на пост министра финансов, назначение поддержали 256 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Как сообщала "Страна", Кабинет министров разрешил бизнесу продавать автозапчасти и домашнюю птицу во время карантинных мер из-за распространения коронавируса.