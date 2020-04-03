В Запорожье, где по состоянию на 2 апреля было выявлено 9 случаев коронавируса, люди активно посещают открывшиеся во время карантина продуктовые рынки. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события. По его оценке, около 30% посетителей находятся на рынке без защитных масок.

Глядя на сделанные на одном из запорожских рынков фото, можно сделать вывод, что горожане существенно нарушают требования карантина, которые требуют не собираться большими группами и соблюдать дистанцию в 1,5 - 2 метра между людьми.

Фото: Страна

Напомним, в Украине число выявленных случаев коронавируса приближается к первой тысяче. Кабмин заявил об ужесточении ограничительных мер в связи с карантином. Они коснутся передвижения по городу, транспортного сообщения, празднования Пасхи 19 апреля.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве планируют привлекать частные лаборатории для диагностирования коронавируса у населения.

Также мы сообщали, что Минздрав направит в регионы около двух тысяч упаковок препарата "Плаквенил" для лечения коронавируса.