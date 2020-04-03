В Мексике компания Grupo Modelo временно приостанавливает производство пива Corona и других сортов напитка, экспортируемых в 180 стран, из-за введения правительственных ограничений на фоне распространения коронавируса в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство Мексики на этой неделе объявило чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения и распорядилось приостановить часть коммерческой деятельности после того, как число заболевших коронавирусом в стране превысило 1 000 человек. В четверг, 2 апреля, сообщалось уже о 1 510 случаях, из них 50 оказались смертельными.

В Grupo Modelo сообщили, что приостанавливают производство с воскресенья. Также компания уже находилась в процессе сокращения производства до уровня, на котором она могла бы возобновить производство, как только ограничения будут сняты.

"Если федеральное правительство сочтет целесообразным дать какое-то разъяснение, подтверждающее, что пиво является агропромышленным продуктом, в Grupo Modelo готовы выполнить план, при котором более 75% наших сотрудников работают на дому и в то же время гарантируют поставку пива", - заявили в компании.

Отметим, что с начала распространения эпидемии коронавируса продажи пива Corona выросли более чем на 20%.

Напомним, США и Мексика ограничили передвижение через границу из-за коронавируса.