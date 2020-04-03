Правительство на вчерашнем заседании утвердило программу своей работы. Документ будут выносить на обсуждение парламента и после утверждения в Раде - Кабмин получит годичный иммунитет от отставки.

Правда, предыдущему правительству этот иммунитет не помог. Премьер Алексей Гончарук потерял свой пост в марте, написав заявление об уходе. Проработав чуть более полугода.

Впрочем, отправить в оставку насильно Гончарука бы не получилось - действовал иммунитет. То же самое будет и с Кабмином Дениса Шмыгаля, если его программу примут депутаты. И после этого Шмыгаля смогут уволить, то если он сам напишет "по собственному".

"Страна" проанализировала программу правительства, с которой оно собирается работать целый год.

Пандемия

В преамбуле к программе заявляется, что делится она на два этапа - преодоление эпидемии и возобновление экономического роста. Поэтому начнем с коронавируса.

Он входит в раздел "Краткосрочные приоритеты".

Правительство максимально неконкретно перечисляет меры, которые хочет предпринять. Например, пишет о том, что будет обеспечивать больницы, но чем и как, хотя бы в общих чертах - не указывается.

Хотя понятно, что по тем же койко-местам для зараженных и количеству аппаратов ИВЛ нужно иметь более-менее точный план. Который может где-то и есть, но не в обсуждаемом документе.

Впрочем, весьма удобно: нет конкретных цифр - значит, никаких обязательств на себя брать не нужно. Но пойдем далее.

Правительство обязуется поддерживать в карантин работу объектов критической инфраструктуры, а также восстановить систему проитивоэпидемической защиты. Последнее - шпилька в адрес Супрун. И других "папередников". Хотя, как будет видно далее - дело Супрун будет процветать и дальше.

Также говорится о продовольственной безопасности в контексте эпидемии - и стимуляции отечественных производителей медикаментов.

В подраздел об экономической поддержке страны в период коронавируса входит поддержка бизнеса и промышленности. Какая - тоже не говорится. Достаточно забавно смотрится пункт "Привлечение к активной экономической жизни граждан Украины, которые вернулись после длительного пребывания за границей".

То есть заробитчан.

Как это будет сделано - непонятно, тем более, что власть сама же все туже затягивает карантинные гайки и останавливает бизнес, из-за чего в Украине исчезают даже те рабочие места, которые раньше были. Учитывая, что вернувшихся заробитчан много, а работы для них стало еще меньше, чем было - ситуация чревата социальным взрывом.

Детальнее об этой проблеме - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".

Но вернемся к программе Шмыгаля.

"Коронавирусную" часть заканчивают меры соцального характера. Туда вписали все, что уже Кабмин и так предложил изменить в госбюджете: индексация пенсий, повышение зарплат медикам (которое на самом деле оказалось не столь большим как все думали), упрощение оформления пособий для безработных, а также онлайн-обучение в школах.

Пост-вирусная стратегия

Далее идут "Долгосрочные приоритеты".

Экономика. Первый из них - стимулирование малого и среднего бизнеса. Видимо, речь о том, что карантин снимут, и бизнес начнет работать, как раньше. По крайней мере, более конкретных инструментов не перечисляется.

Есть и пункты, вообще похожие на мечтания: "Обеспечение занятости население путем поддержки предпринимательской инициативы граждан". Неизвестно, можно ли вообще выразиться более обтекаемо.

Госпредприятия Кабмин обещает и дальше приватизировать. И к этой позиции есть серьезные вопросы.

После эпидемии Украина и мир будут находиться в состоянии упадка после кризиса. Соответственно цена всех активов будет на самых низких значениях. Зачем в таком случае их приватизировать - непонятно. Видимо, для того, чтобы скупили задешево.

Интересен пункт "Продовольственная безопасность". В нем есть два пункта, которые не означают ничего ("создание условия для фермерства" и "привлечение инвестиций в аграрный сектор"). Но третий пункт предельно конкретен - реализация закона о продаже земли, недавно принятого Радой.

Как распродажа земли частникам поможет продовольственной безопасности - в программе не уточняется.

Медицина и социалка. Отдельный пункт посвящен соцстандартам.

И в них первым блоком - продолжение медреформы, при которой будут закрываться больницы в провинции. Остальные меры по медицине не блещут конкретикой: развитие экстренной медпомощи, обеспечение достойных условий оплаты труда врачей.

Образование будут развивать похожим образом - продолжат переводить вузы на самообеспечение и уменьшать их финансирование. Точно так же, как переводят больницы: "Реализация госфинансирования заведений высшего образования на основании их показателей образовательной, научной и международной деятельности".

По социалке готовится внедрение накопительной пенсионной системы, а также обещание индексации пенсий.

Гуманитарка. В культурный блок записали украинизацию. "Формирование целостного украиноязычного культурно-информационного простанства", - такая цель заявлена правительством. И конечно - "противодействие информационной агрессии", в том числе и на Донбассе.

Очень интересный пункт о национально-патриотическом воспитании. В нем утверждается, что его цель - создание "единой национальной системы ценностей". В общем, окончательно попрали химеры плюрализма и либерализма.

Отдельным пунктом программы указано "Укрепление международной солидарности в противодействии агрессии РФ".

Также в планах указана разработка нового трудового законодательства. Напомним, прежнее правительство Гончарука хотело принять Трудовой кодекс, который бы существенно ограничивал бы права наемных работников. В программе Кабмина Шмыгаля не указана конкретика. Но, с учетом того, что по многим позициям он повторяет тезисы предшественников, не исключено, что и по трудовому законодательству также он пойдет след в след.

Выводы

Документ предельно неконкретный. 90% его текста написано общими фразами.

10% - конкретика, которая дает понять, что правительство Шмыгаля намерено в социально-экономической сфере продолжать политику Кабмина Гончарука, а в гуманитарной - политику Порошенко.