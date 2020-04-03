В России, по состоянию на 3 апреля число заболевших коронавирусом составило 4 149 человек, что в 4 раза больше числа зафиксированных больных в Украине (942 зараженных - Ред). В России 34 летальных случая и 601 новый случай Covid-19 только за последние сутки, от которого умерли 4 человека.

Об этом сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом в Telegram.

"За сутки зафиксировано 4 летальных случая: 2 в Республике Коми, 1 в Москве, 1 в Пермском крае. За весь период зафиксировано 34 летальных случая".

При этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека. За сутки выздоровело 46 человек: "28 – в Москве, 5 – в Самарской области, 4 – в Республике Татарстан, 4 – в Республике Башкортостан, 2 – в Пермском крае, 2 – в ХМАО-Югра и 1 в Ульяновской области".

Статистика по коронавирусу в РФ на 3 апреля. Фото: t.me/stopcoronavirusrussia

Как сообщала "Страна", одесские медики разработали региональный протокол лечения Covid-19.

По новому протоколу украинцев от коронавируса будут лечить препаратами от ВИЧ, малярии и артрита.