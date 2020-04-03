Беларусь, которая ранее заявляла о планах приобрести в апреле 2 миллиона тонн российской нефти по рекордно низкой цене, уже начала заключать контракты с компаниями из РФ на поставки сырья на НПЗ республики по цене 4 доллара за баррель.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александра Тищенко сообщают РИА Новости.

"Беларусь начала заключать контракты с несколькими российскими поставщиками нефти по цене 4 доллара за баррель. Список будет озвучен позже, но "Роснефть" в этом списке есть", - сказал Тищенко.

Также он подтвердил, что в апреле планируются поставки сырья в объеме до 2 миллионов тонн.

"На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Urals именно для Беларуси сложились на уровне 4 долларов за баррель", - сказал Александр Тищенко.

Напомним, месяц назад стало известно, что на фоне снижения мировых цен на нефть Минск может заключить выгодное соглашение с Москвой по поставкам сырья.

Также мы писали, что мировая цена на нефть в начале апреля продолжила падение после роста добычи Саудовской Аравией.