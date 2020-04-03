Министерство здравоохранения привлекает и будет привлекать в дальнейшем частные лаборатории для диагностики коронавируса у граждан страны. Это позволит увеличить доступность к тестированию и выявлению случаев заболевания, которых по состоянию на утро 3 апреля уже 942.

Об этом сообщил во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет "112 Украина".

"Есть различные механизмы привлечения лабораторий, это как их медицинское оборудование для использования ПЦР-диагностики коронавирусной болезни, так и их работники и мобильные бригады", - объяснил он.

Напомним, СБУ провела обыски в лаборатории Eurolab по делу о сокрытии случаев коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал передать в областные лаборатории тысячи респираторов и миллионы перчаток.