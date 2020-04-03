Депутат "Слуги народа" Ткаченко призвал СБУ перекрыть онлайн-кинотеатры на время карантина
Пандемия коронавируса открывает для России возможность воздействовать на украинцев в культурной, информационной и медицинской плоскостях. Такое опасение высказал нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко и напомнил, что война продолжается.
По его мнению, даже в условиях карантина нельзя пускать на самотек вопросы финансирования культуры, чтобы не допустить "экспансии северного соседа".
"Сейчас усиливается внимание украинцев к стриминговим сервисам, и это открывает простор для посева пропаганды. Поэтому киберполиции стоит усилить борьбу с кардшерингом, к которому прибегают украинцы для просмотра пиратских ресурсов, в том числе российских каналов", - написал Ткаченко на своей странице в соцсети.
Он рекомендует сегодня "фильтровать источники информации тщательно, как никогда".
Также Ткаченко сказал, что Украина не должна принимать помощь от России, даже если ситуация с коронавирусом станет критической.
"Потенциально опасный момент: если ситуация станет критической, и РФ предложит помощь больницам, то принятие этой помощи де-факто будет означать, что мы считаем войну прекращенной. А она продолжается", - сказал нардеп.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала о том, что Бородянский с Ткаченко прилетели в Стамбул поздравить Варфоломея с юбилеем.
Также мы сообщали, что в Генпрокуратуре заинтересовались покупкой Ткаченко и Вавришем Одесской киностудии.