Пандемия коронавируса открывает для России возможность воздействовать на украинцев в культурной, информационной и медицинской плоскостях. Такое опасение высказал нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко и напомнил, что война продолжается.

По его мнению, даже в условиях карантина нельзя пускать на самотек вопросы финансирования культуры, чтобы не допустить "экспансии северного соседа".

"Сейчас усиливается внимание украинцев к стриминговим сервисам, и это открывает простор для посева пропаганды. Поэтому киберполиции стоит усилить борьбу с кардшерингом, к которому прибегают украинцы для просмотра пиратских ресурсов, в том числе российских каналов", - написал Ткаченко на своей странице в соцсети.

Он рекомендует сегодня "фильтровать источники информации тщательно, как никогда".

Также Ткаченко сказал, что Украина не должна принимать помощь от России, даже если ситуация с коронавирусом станет критической.

"Потенциально опасный момент: если ситуация станет критической, и РФ предложит помощь больницам, то принятие этой помощи де-факто будет означать, что мы считаем войну прекращенной. А она продолжается", - сказал нардеп.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Бородянский с Ткаченко прилетели в Стамбул поздравить Варфоломея с юбилеем.

Также мы сообщали, что в Генпрокуратуре заинтересовались покупкой Ткаченко и Вавришем Одесской киностудии.