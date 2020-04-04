Эпицентром эпидемии коронавируса в нашей стране помимо Киева остается Западная Украина, куда массово возвращаются заробитчане, часть из которых заражены.

Треть из официально зарегистрированных почти тысячи случаев коронавируса в Украине - в Черновицкой (более двух сотен), Тернопольской (больше сотни) и Ивано-Франковской (под сто) областях.

Половина из 23 смертей тоже приходится на эти три области.

Их уже закрыли на въезд и выезд - где-то частично, где-то, как в Черновицкой области, полностью.

Во всех трех областях - тяжелейшая ситуация с обеспечением медиков, которые повально подхватывают заразу от пациентов. Хоронить умерших местные похоронные бюро отказываются, и родственники вынуждены это делать собственноручно.

"Страна" узнала как живут западноукраинские области во время эпидемии.

Черновицкая область. На двое суток запретят выходить из дома

Черновицкую область полностью перекрыли на въезд и выезд, вокруг города выставили блокпосты. В марте уже изолировали несколько местных сел, в которых заразилось несколько десятков человек (как выяснилось, вирус в село Коленковцы завезла вернувшаяся из Италии заробитчанка Елизавета, которая потом на видео на коленях просила у односельчан прощения и просила не сжигать ее хату).

Несмотря на строгие меры, в Черновцах по-прежнему многие игнорируют карантин.

Улицы, по словам местных, пустые только с утра. Многие ходят без масок, просто гуляют, собираются компаниями. Центральный парк Черновцов им. Шевченко закрыт на карантин, но люди с маленькими детьми гуляют возле него, по несколько семей.

Правда, в ближайшее время власти аноснировали ужесточение мер.

Губернатор области Сергей Осачук заявил, что во всем регионе с 13:00 субботы, 4 апреля, до 6:00 понедельника, 6 апреля, вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей. Жителей просят не покидать дома и квартиры.

Осачук призвал всех граждан к 13:00 субботы приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток.

"По районам обстановка несколько сложнее, чем непосредственно в Черновцах. По прогнозам, к Пасхе больных на Буковине будет уже больше тысячи. Сейчас более 200. Вирус распространяется достаточно быстро. Скажем, еще недавно больных не было в Путильском районе (это глушь, Карпаты) - а уже двое заразились. У меня там живут родственники, так они говорят, что это врач и учитель, которые за границей не были в последнее время. Получается, где-то еще есть больные люди, с которыми они контактировали и о которых мы не знаем", - рассказала "Стране" живущая в Черновцах Марина Корпан.

В Черновцах люди свободно гуляют, маски мало кто носит

За последние несколько дней в области от коронавируса скончались 65-летняя женщина, 58-летний мужчина с сахарным диабетом и 70-летняя женщина, которая гостила у дочери во Франции. До этого в середине марта умерла 33-летняя Татьяна Вышиван из Черновицкой области, муж которой недавно вернулся из Италии (это был второй летальный случай в Украине).

В зоне риска - медики, среди них уже 14 подтвержденных случаев коронавируса.

"Многие пациенты скрывают свое заражение, - рассказала "Стране" на условиях анонимности врач скорой помощи из Черновцов. - Две бригады скорой, приехав на поводы, не связанные с коронавирусом, в обычных масках и без костюмов, "попали" на коронавирус. Врачи увидели высокую температуру, сухой кашель, одышку и оба пациента были в контакте (в одном из случаев человек контактировал с родственником, который вернулся из-за границы и у которого подобные симптомы, но в более легкой форме). Неужели людям так сложно сказать правду, чтобы мы подготовились и надели костюмы? На работу идем как на бой. Уже есть врачи-пенсионеры, которые увольняются, так как не хотят рисковать, да еще за такую смешную зарплату. Некоторые берут отпуск за свой счет. Остаются энтузиасты (которых, правда, становится все меньше, из-за разочарования, в том числе оплатой и условиями) искренне желающие помогать людям".

Тем временем в соцсетях черновчане бурно спорят о карантине - одни поддерживают его ужесточение и закрытие области, другие - против.

"Люди скорее начнут умирать от голода с нашими космическими ценами, которые с каждым днем растут, а работы-то нет, зарплаты нет. Мне стыдно за нашу державу", - написала в Instagram Алина Майкан.

Тернопольская область. Монастыриский "Ухань"

Тернополь, как и Черновцы, "обложили" блокпостами. Здесь уже появился свой Ухань - Монастыриский район, где заболело почти 100 человек. Из них рекордное количество - медики местной райбольницы, больше трех десятков. Среди заболевших есть и младенец, которому всего месяц от роду.

Местные почти уверены, что коронавирус привезли заробитчане.

"Источником стал кто-то, кто вернулся из Европы. В марте ежедневно по 50-70 человек возвращались из Польши. Почти никто не изолировался", - говорит нам глава местной райрады Владимир Данилюк.

Первой заболела медсестра приемного покоя райбольницы, сначала ее лечили от обычного гриппа, а когда подтвердилась "корона", успели заразиться многие ее коллеги.

Еще одним источником заражения называют похороны священника Степана Барновского 3 марта, на котором побывали сотни местных селян и церковников. Один из них, священник из Залещиков Олег Винницкий тоже заболел и, как говорят медики, мог заразить сотни прихожан (по другой версии, источником заражения стал не он, а Монастыриская больница).

Один из селян, который был на тех похоронах, 68-летний Павел умер. Его тело родным выдали в мешке, никто не соглашался копать могилу и всем пришлось заниматься семье. Через три дня после похорон подтвердился коронавирус у его дочери Ольга Тутовой и двух внуков - все трое находятся в инфекционном отделении Тернопольской больницы.

"Нам выдали отца в черном пакете. Папа был тяжелый, поднять невозможно было самому. Муж тянул мешок по земле, он оборвался, тело выпало. Это было что-то страшное. Никто не помогал в гроб положить, не хотели могилу копать", - рассказала нам Тутова.

Ее муж с головой сельсовета, мэром Монастыриска и его замом сами опускали гроб с телом в землю (видео об этом разошлось по сети).

Мэр Монастыриска Андрей Старух тоже заразился - говорит, что из всех симптомов у него только сильная усталость и даже нет жара (температура 37).

"Врачи сами предложили провериться на всякий случай, я ведь много контактирую с людьми. Тест оказался положительным. Сижу дома", - сказал нам Старух.

Отказывались хоронить и умершую 2 апреля 57-летнюю Надежду из поселка Козова, которая, как говорят местные, уже будучи больной, кашляя, с температурой, ездила продавать молоко в Тернополь. А еще работала медсестрой у частного стоматолога.

"Никто не хочет ни копать могилу, ни опускать гроб - даже в защитных костюмах. И даже дальние родственники отказываются. Нужно кремировать умерших от коронавируса, и этим должны занматься военные, а если хоронят, то могилу посыпать хлоркой", - говорит нам сотрудница Тернопольской обладминистрации.

Тем временем накаляется ситуация в очаге заражения - Монастыриске.

Обычная районная больница, которая и до вспышки "короны" была в жалком состоянии, естественно, не справляется с потоком больных.

Разваливающаяся районная больница на Тернопольщине оказалась на передовой борьбы с коронавирусом. Фото: Степан Бориславский

"80 больных, из которых четверо в реанимации, - тяжелые. 14 больных средней тяжести. Есть пневмонии, левосторонние, правосторонние", - говорит главный врач Монастырисской больницы Стефания Подгорная.

"Врачам выдавали по одной обычной маске в день и паре перчаток на два дня. Местные власти называют больницу образцовой, говорят, что у нас пять аппаратов искусственной вентиляции, а на деле один старый и один одолженный из другой больницы", - рассказывает нам глава врачебного профсоюза больницы Виталий Трищук.

Местные врачи записали видеообращение, в котором называют свой городок "украинской Уханью" и требуют помощи: маски высокого уровня защиты, комбинезоны, аппаратуру, лекарства (пока чем могут помогают волонтеры).

"Мы еще живы и хотим жить", - говорят врачи.

Медики также раскритиковали медреформу Супрун.

"За годы так называемой медицинской реформы, которая представляет собой глобальное мероприятие по уничтожению в Украине практической медицины, мы привыкли к цинизму со стороны властных структур. Средств индивидуальной защиты и диагностики не хватает. Пробирок для забора материала на выявление коронавируса остро не хватает. А если отсутствует диагностика - данные о распространении инфекции нельзя считать достоверными", - заявили они.

"Мы еще живы и хотим жить", - говорят Зе медики районной больницы и требуют помощи.

Среди них - врач-инфекционист Татьяна Сиванык на 4 месяце беременности, у которой есть еще годовалый ребенок.

Доктор говорит, что не боится коронавируса.

"Это обычный вирус, который относится к группе респираторных заболеваний. Он не страшнее гриппа, который также вызывает тяжелые пневмонии. Тяжело переносят COVID-19 только 10% заболевших - люди старшего возраста, или имеющие сопутствующие заболевания", - говорит она.

Ивано-Франковская область. Гробовщики убегают от умерших от коронавируса

Перед въездами на Ивано-Франковщину, как в соседних Тернопольской и Черновицкой областях, выставили посты с патрульной полиции, Нацгвардией и медиками, а местные власти просят до конца карантина сюда не приезжать.

Если на Тернопольщине эпицентром вируса стала районная больница, то на Франковщине - областной и городской перинатальные центры, которые находятся по соседству. За последнюю неделю здесь умерли две роженицы и еще одна 60-летняя пациентка с гинекологическими проблемами.

Сначала 31 марта умерла 37-летняя жительница районного Болехова Галина. Женщина попала в больницу под наблюдение гинекологов еще 10 марта с осложнениями беременности.

Как говорят медики, у нее были сопутствующие заболевания (высокой давление), а буквально за день до родов у нее появились симптомы вирусной инфекции и ее перевели в специальное отделение.

Якобы женщина рассказала врачу, что была в Польше, но еще полгода назад.

Женщина родила недоношенного ребенка, а сама - умерла на второй день после родов. Оказалось, что у нее была двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. У ребенка COVID-19 не обнаружили.

Родные - сестра с братьями и шурином - тоже сами хоронили женщину. Сами выкопали яму - наняли трактор, а гробовщики от них убегали.

Сестра умершей Оксана Стасевич выложила в интернет видео с похорон.

"Думаю, коронавирусом она заразилась в роддоме. На улицу она давно не выходила, с родными общалась только по телефону. Рассказывала, что сидит в коридоре роддома, потому что в палате есть еще четыре женщины с температурой. Двух женщин забрали и после них стерилизовали комнату", - рассказывает нам Стасевич.

2 апреля в соседнем, городском перинатальном центре, умерла еще одна роженица с подозрением на коронавирус, ребенка удалось спасти с помощью кесаревого сечения. Младенец сейчас на аппарате искусственной вентиляции легких, тест на коронавирус еще не готов.

Тем временем COVID-19 обнаружили у четырех сотрудников роддома (два врача и две акушерки).

"Сейчас всем, кто находится в областном и городском перинатальных центрах, делают тесты", - сказали нам в Ивано-Франковской ОГА.