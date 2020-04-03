По данным на 3 апреля 8 500 украинцев, находящихся за границей, обратились в дипломатические учреждения с просьбой как можно быстрее эвакуировать их в Украину.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, в рамках программы МИД "Защита" для поддержки украинских граждан, которые вынужденно остаются за рубежом, в иностранные дипломатические учреждения Украины обратились 13 787 граждан Украины. Из них 8 538 настаивают на возвращении в страну как можно быстрее.

Кулеба также сообщил, что в МИД знают о 140 украинцах, которые вынуждены оставаться за границей и у которых есть проблемы с жильем.

"Мы пытаемся им максимально помогать. У нас есть случаи, когда получается благодаря сотрудничеству с местным бизнесом или церковью решать вопрос проживания", - сказал Кулеба.

По его словам, например, в Испании благодаря взаимодействию с церковью удалось разместить группу украинцев на территории монастыря. Министр добавил, что за границей сейчас уже проводят разъяснительную работу о том, что граждане по возвращении в Украину должны будут пройти обсервацию.

Видео: Facebook/ Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Напомним, по состоянию на конец марта за границей 30 украинцев проходили лечение от коронавируса.