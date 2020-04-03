Европейский футбольный союз (УЕФА) призвал национальные ассоциации не следовать примеру Бельгии и не завершать досрочно чемпионаты из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sky Sports.

"Пандемия не должна помешать, чтобы в нашем спорте и впредь все решалось на поле и по правилам, а награды доставались командам на основании их результатов. Мы уверены, что футбол может быть возобновлен в ближайшие месяцы, а процесс будут контролировать государственные власти. Любое решение об отмене национальных турниров на данном этапе является преждевременным и не имеет под собой оснований", - говорится в письме, адресованном входящим в УЕФА ассоциациям.

Сейчас рабочие группы УЕФА работают над несколькими вариантами возобновления турниров. Самый благоприятный - начать проводить матчи в июле.

Напомним, в Бельгии не будут завершать футбольный сезон 2019/2020, приостановленный ранее из-за коронавируса. Это первая европейская страна, озвучившая подобное решение.

Ранее "Страна" писала о том, что в Англии футбольный сезон могут доиграть на закрытых базах и без зрителей.

Также мы сообщали, что руководство FIFA решило урезать зарплаты всем футболистам на 50% из-за остановки сезона.