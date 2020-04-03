Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предложил ввести в Украине более жесткий карантин, чтобы пройти пиковый рост коронавирусной инфекции Covid-19. По расчетам Минздрава, жесткие меры позволят уменьшить число летальных случаев в стране. По состоянию на 3 апреля заболевших - 942 человека, 19 - выздоровевших и 23 - умерших.

Об этом Виктор Ляшко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

"В мире 1,02 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели около 20%. Летальность на данный момент составляет 5,2%, а в Украине - 2,4% (для сравнения в Италии - 12%). Мы будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин. Мы будем предлагать ограничивать мобильность людей, чтобы планово и без больших нагрузок пройти пиковый рост коронавирусной болезни", - сообщил он.

По его словам, в ближайшее время прогнозируется пиковый рост заболеваний на территории Украины.



"Поэтому и предлагаем более жесткие меры. Наши расчеты показывают, что при введении дополнительных мероприятий по изоляции и ограничению мобильности мы сможем существенно уменьшить число критических больных и летальных случаев от коронавирсной болезни", - сказал Ляшко.

Это заявление главного санитарного врача Украины смотрите с отметки в 10.49.

Видео: NewsOne

Как сообщала "Страна", мэр Киева Виталий Кличко надел маску "хватит шастать" и призвал киевлян оставаться дома.

На следующей неделе Украина может запустить серийное производство тестов на коронавирус.