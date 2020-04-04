Коронавирус - одна из главных тем обсуждения не только в Киеве и других городах Украины. Но и в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Причем здесь страх перед эпидемией усиливается обстрелами, которые в последние дни люди регулярно слышат вечером и ночью.

Сегодня у нас вышел материал о том, что происходит во время эпидемии на западе Украины. Теперь расскажем о том, что творится на востоке.

Сколько больных

На момент подготовки статьи в "ДНР" объявлено о двух случаях. Инфицированы женщина и ее двухлетний сын.

Заболевшие 19 марта вернулись домой из Москвы. Через пять дней женщина почувствовала недомогание, а еще через пять обратилась к медикам. Вскоре стало известно, что заразился коронавирусом и ее ребенок.

Сейчас, сообщают в "ДНР", они лежать в отдельном боксе в инфекционном отделении. Коронавирус протекает в легкой форме, их состояние стабильное.

В "ЛНР" объявлено об одном заболевшем. Это житель Славяносербского района. Мужчина тоже госпитализирован.

Как и на подконтрольной территории, жители "республик" между собой говорят, что заболевших может быть намного больше, а просто тестируют мало. Но официальных подтверждений этому нет.

Какой карантин

Меры, принятые для борьбы с коронавирусом, пока намного мягче, чем и в Украине, и в России.

На дистанционное обучение перешли школьники и студенты. До сегодняшнего дня учителя сами ходили на работу, а с понедельника, 6 апреля, тоже должны будут учить из дома по интернету. А вот детские садики не закрыты.

При этом и в "ДНР", и в "ЛНР" запрещены все массовые мероприятия. В Донецке кафе работают, но теперь до 18 часов, затем - на вынос и доставка. В Луганске закрылись кинотеатры и салоны красоты, запрещено ходить в общественные места - парки и на детские площадки.

"Глава ДНР" Денис Пушилин 2 апреля распорядился на улице в помещениях общественного доступа соблюдать дистанцию между людьми в один метр, а от посещения храмов рекомендовал воздержаться.

Жителям "ДНР" старше 65 лет предписан режим самоизоляции до 17 апреля. Они могут только ходить в ближайший магазин или аптеку, выбрасывать мусор и выгуливать собаку не дальше, чем сто метров от дома.

В обеих "республиках" пока продолжает ходить общественный транспорт. Всех, кто мог перейти на удаленную работу, это сделали. Но в целом в города не опустели: люди ездили по своим делам, так и продолжают это делать.

Сегодня в Донецке далеко не везде разрешается ходить без маски - например, нельзя посещать некоторые сетевые продуктовые магазины и единственный "республиканский" банк.

В целом, для "республик" жизнь с коронавирусом с одной стороны не является таким шоком как для мирных территорий Украины. После 6 лет войны, блокады, закрытия крупных промышленных предприятий, эпидемия и связанные с ней неудобства не кажется чем-то совсем уж нестерпимым.

С другой стороны, закрыть всю сферу услуг и пойти на другие шаги, связанные с тотальным карантином для "республик" может иметь очень тяжелые последствия. Так как тоговля, наряду с бюджетной сферой, является тем местом, где люди еще могут найти какую-то работу (промышленность же, в основном, стабильную работу так и не смогла наладить).

Что с ценами и дефицитом

Дончане, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что дефицита на прилавках магазинов нет. Работают большие продуктовые супермаркеты, киоски и рынки. А вот подорожание люди ощутили. Кратно увеличилась цена продуктов, которые в Интернете разрекламировали как "спасение" от коронавируса - лимон (400 рублей или 143 гривны за кило) и корень имбиря (от 2500 рублей или 900 гривен за кило).

Дончане отмечают, что подорожало все. Куриное филе, которое раньше стоило 199 рублей за кг, теперь продают за 235 (85 грн). Отметим, что в Украине филе курицы стоит минимум 100 грн за кило.

Жидкое мыло раньше было по 35 рублей, теперь 43.

Одноразовые маски в аптеке купить можно, но далеко не в каждой. Они подорожали в десять раз - с 5 до 50 рублей за штуку. Антисептик продается, но не за 150 рублей, как до коронавируса, а по 380 (136 грн). В Украине он сейчас стоит 70-80 грн.

Как работает граница

Сегодня продолжает действовать запрет на выезд в Украину. Все блокпосты "республики" полностью закрыли и когда откроют - неизвестно.

Ограничен въезд и в Россию. Причем именно со стороны "республики". Выпускают только россиян с пропиской на территории РФ (то есть, жителей "ДНР" с российскими паспортами не пропустят). А въезд в "республику" разрешен только жителям "ДНР" с местной пропиской и гражданам России.

Приехавших из РФ обязуют самоизолироваться. Как рассказал "Стране" житель Донецка Виктор, соблюдение домашнего карантина контролируется. Проверяют и участковые, и врачи, могут зайти домой в любое время.

Выдача паспортов РФ не приостановлена. Люди все так же ездят на ними организованно. При они почему-то не должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию после возвращения из Ростовской области.

Обострение на фронте

Жителей Донецка, с которыми поговорила "Страна", беспокоит не только коронавирус, из-за которого сложно покинуть пределы "республики", а и серьезное обострение на фронте.

Поводом для беспокойства стали обстрелы, которые люди слышат последние пять-семь дней в вечернее время, реже - ночью.

В ООС заявляют, что их атакуют в районе Красногоровки, Марьинки, Лебединского, Новомихайловки, Павлополя, Песок. "Республики" обвиняют ВСУ. В "ДНР" сегодня утром заявили, что под обстрел попали уже 12 населенных пунктов.

Массированный обстрел 1 апреля пришелся на Головку. Там, по заявлению местного "мэра" Ивана Приходько, было обстреляно депо. Повреждения получили семь автобусов и четыре троллейбуса, они выведены из строя. В городе была выведены из строя линия электропередач.

Жители донецкого поселка Горняк в Куйбышевском районе города рассказали "Стране", что в последние дни несколько раз спускались в подвал во время канонады. И что ситуация серьезно обострилась.

Таким образом к проблемам коронавируса добавляется возвращение обстрелов.

Вчера мы рассказывали, как коронавирус переживают в Крыму и России. На полуострове установили блокпосты, отправляют на самоизоляцию, а в Украину выпускают только на похороны. Подробно - в нашем материале.