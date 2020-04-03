В понедельник, 6 апреля, состоится встреча министров стран ОПЕК+ по стабилизации рынка нефти. Переговоры пройдут в формате видеоконференции.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Цель данной встречи заключается в стабилизации нефтяного рынка. Азербайджан уже получил приглашение на участие в этой видеоконференции", - сообщает Минэнерго России.

Представитель Алжира, министр энергетики которого в текущем году является президентом конференции ОПЕК, подтвердил дату внеочередной встречи стран ОПЕК+. Он отметил, что на встречу приглашены все страны, участвующие в соглашении, не уточнив, приглашены ли другие страны.

Ранее Саудовская Аравия призвала созвать срочную внеочередную встречу ОПЕК+ и других государств с целью достижения справедливого соглашения, чтобы восстановить желаемый баланс на нефтяном рынке.

Напомним, журналисты выяснили, по каким государствам больнее всего ударит ценовая война на нефтяном рынке.