США, которым сейчас не хватает масок и другого медоснащения для борьбы с коронавирусом, в январе и феврале, как раз в преддверии вспышки у себя эпидемии коронавруса, экспортировали миллионы средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких в Китай.

Об этом пишет USA Today.

"США экспортировали миллионы масок и аппаратов ИВЛ накануне коронавирусного кризиса. Американский экспорт хирургических масок, аппаратов искусственной вентиляции легких и других средств индивидуальной защиты в Китай вырос в январе и феврале, когда коронавирус сеял хаос в стране, где он и вспыхнул", - сказано в сообщении.

Уточняется, что сумма экспорта масок составила 17,5 млн долларов, защитных костюмов - более 13,6 млн долларов, аппаратов для вентиляции легких - 27,2 млн долларов. Эти показатели самые высокие за последние десятилетия.

Скриншот: usatoday.com

При этом сейчас многим медработникам в США приходится из-за дефицита повторно использовать те же маски или работать без них, поскольку в стране нехватка средств защиты, а также аппаратов ИВЛ.

"По розничной цене примерно в 50 центов за маску - цена, вероятно, выше, чем за нее платили оптовые покупатели, что означает, что более 31,6 млн хирургических масок было отправлено в Китай в течение второго месяца года", - сказано в сообщении.

А при стоимости аппаратов ИВЛ в 20 - 50 тысяч долларов, в зависимости от модели - их продали в Китай в течение января и февраля от 540 до 1 360 штук. Между тем, государственный департамент США также подарил 17,8 тонн медицинского оборудования Китаю в феврале. Массовое пожертвование включало маски, халаты, марлю, респираторы и другие жизненно важные материалы.

Уточняется, что Белый дом и комитеты Конгресса по разведке были проинформированы о масштабах и угрозе коронавируса в январе и феврале, но президент Дональд Трамп не прекратил экспорт ключевого медицинского оборудования.

Напомним, США решили заморозить экспорт медицинских средств защиты только в начале апреля.