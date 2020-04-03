В Одессе в ночь на пятницу, 3 апреля, неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий местному активисту-радикалу Демьяну Ганулу. Об этом он сам написал на своей странице в соцсети и опубликовал фото с места происшествия.

"Связываю это с моей общественной деятельностью", - написал Демьян Ганул.

Он добавил, что обратился в полицию, но и сам ведет расследование.

"Сейчас проверяю подозреваемых, вечером напишу подробно кто это может быть", - добавил активист.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел на улице Успенской возле дома №32, где был припаркован автомобиль активиста.

Фото: facebook.com

Напомним, Демьян Ганул - это местный радикал, который на годовщину трагедии в Одесском доме профсоюзов принес на Куликово поле шашлыки, символизируя заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.

Также Ганул известен своей бурной деятельностью, связанной с декоммунизацией в Одессе.