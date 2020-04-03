Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по факту незаконной прослушки Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака и допросила его.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в СБУ. "Он был у нас на допросе", - сказал собеседник. По его словам, допрос состоялся недавно.

Ермака допросили в качестве свидетеля по одному из уголовных производств, которое расследует СБУ и которое касается видеозаписей его встреч, обнародованных депутатом Верховной Рады Гео Леросом ("Слуга народа").

Брат Ермака заявляет, что "имеет право встречаться с кем угодно", а нардеп Гео Лерос рассказал, что пленки Ермака ему принесли на флешке.

Также стало известно, что СБУ пришла с повестками к нардепу Леросу, который обнародовал разговоры брата главы ОП.