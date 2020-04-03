В Тернопольской области, где по состоянию на утро 3 апреля коронавирус выявили уже у 114 человек, умерла 57-летняя женщина с Covid-19. Это второй летальный случай в регионе.

Об этом сообщает в Facebook Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

57-летняя жительница пгт Козова была госпитализирована 30 марта, у нее подтвердился коронавирус. Ни с кем из-за границы женщина не контактировала.

Пациентка находилась в реанимации Козовской центральной районной больницы в тяжелом состоянии. У нее была пневмония, поэтому ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Умерла женщина в 20:00 2 апреля.

В Козовском районе по состоянию на 3 апреля подтверждено 8 случаев Covid-19, 1 - летальный. 2 пациента проходят лечение в Козовской больнице, еще 5 - в больницах Тернополя.

Скриншот: Facebook/ Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

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