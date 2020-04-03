Около 6,6 миллиона американцев в течение прошлой недели подали заявки на пособие по безработице, что удвоило рекордно высокий уровень безработицы, зафиксированный неделей ранее на фоне пандемии Сovid-19.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AP.

Сокращение рабочих мест увеличивается на фоне падения экономики в США и за рубежом из-за массового закрытия бизнеса. Количество первичных заявлений на получение пособия в связи с безработицей до 21 марта подскочило с 282 000 до почти 3,3 миллиона, то есть был зафиксирован рост почти в 10 раз.

Экономисты прогнозируют, что до конца апреля в США работу могут потерять до 20 миллионов людей. Таким образом, уровень безработицы в этом месяце может достичь 15%, что превышает предыдущий рекорд - 10,8%, установленный во время глубокой рецессии в 1982 году.

Новые заявления на пособие по безработице - важный индикатор состояния экономики в США, поскольку он отражает ситуацию на рынке труда лишь с недельным опозданием. Стремительное распространение вирусной инфекции парализовало общественную жизнь в большинстве штатов США, а строгие карантинные ограничения повлекли давление на бизнес.

Многие работодатели сокращают зарплаты работникам, чтобы попробовать спасти собственное дело, поскольку доходы предпринимателей обвалились, особенно в ресторанах, гостиницах, тренажерных залах, кинотеатрах и тому подобное. Продажи авто сократились, а заводы и фабрики закрылись. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, сейчас в США зафиксировано около 215 000 инфицированных коронавирусом, количество умерших от него увеличилась до 5 100 человек.

Как сообщала "Страна", американцы гуглят слова "безработица" и "рецессия" чаще, чем во время кризиса 2008 года.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал о падении уровня безработицы в США до минимума за 50 лет.