Подозреваемому в завладении средствами "Укрзализныци" в сумме более 93 млн народному депутату Ярославу Дубневичу Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил меру пресечения. Срок действия его обязательств определен до 29 апреля 2020 года.

Об этом сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соцсети.

Уточняется, что подозреваемый обязан прибывать в правоохранительные органы по требованию детектива, прокурора и суда; уведомлять об изменении места жительства или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Фото: facebook.com

Напомним, Дубневича подозревают в лоббировании выделения денежных средств из бюджета "Укрзализныци" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. В результате реализации этой схемы финансовые потери составили более 93 млн грн.

31 октября 2019 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича. Его заключили под стражу, но в начале ноября он вышел из СИЗО после внесения залога 100 миллионов гривен.

24 декабря ВАКС обязал Дубневича до 22 февраля носить электронный браслет и не пользоваться загранпаспортом. А 21 февраля ВАКС постановил снять с Дубневича электронный браслет.