Нардеп от "Слуги народа", чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Жан Беленюк во время карантина продолжает тренироваться и призывает делать это безопасно.

Соответствующий пост Беленюк опубликовал в Instagram.

Беленюк опубликовал видео тренировки, во время которой он отрабатывал броски и технику борьбы на манекене. В это время он сам был в тельняшке, спортивных штанах и маске, также он надел маску и на "оппонента".

"Друзья, если вам повезло даже во время карантина иметь возможность тренироваться, тренировка должна быть безопасной", - сказал нардеп в начале ролика. А к посту он прикрепил хештег "тренируйся безопасно".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) 1 Апр 2020 в 2:31 PDT

Видео: Instagram/ zhanbeleniuk

Под таким же хештегом борец выложил еще одно видео с тренировки: на нем он поднимает гантели. Правда, маски на его лице уже нет, а сама тренировка проходит в спортзале, где присутствуют и другие люди - тоже без средств индивидуальной защиты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) 2 Апр 2020 в 2:29 PDT

Видео: Instagram/ zhanbeleniuk

Напомним, депутат Жан Беленюк ходит в Раду с бумажником Louis Vuitton за 31 000 гривен и жалуется на дороговизну в столовой.