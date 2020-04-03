В тельняшке и маске. "Слуга народа" и чемпион мира Беленюк показал, как он тренируется во время карантина. Видео
Нардеп от "Слуги народа", чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Жан Беленюк во время карантина продолжает тренироваться и призывает делать это безопасно.
Соответствующий пост Беленюк опубликовал в Instagram.
Беленюк опубликовал видео тренировки, во время которой он отрабатывал броски и технику борьбы на манекене. В это время он сам был в тельняшке, спортивных штанах и маске, также он надел маску и на "оппонента".
"Друзья, если вам повезло даже во время карантина иметь возможность тренироваться, тренировка должна быть безопасной", - сказал нардеп в начале ролика. А к посту он прикрепил хештег "тренируйся безопасно".
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Видео: Instagram/ zhanbeleniuk
Под таким же хештегом борец выложил еще одно видео с тренировки: на нем он поднимает гантели. Правда, маски на его лице уже нет, а сама тренировка проходит в спортзале, где присутствуют и другие люди - тоже без средств индивидуальной защиты.
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Видео: Instagram/ zhanbeleniuk
Напомним, депутат Жан Беленюк ходит в Раду с бумажником Louis Vuitton за 31 000 гривен и жалуется на дороговизну в столовой.