Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отправляется на второй карантин по коронавирусу после того, как заболевание было выявлено у 71-летнего министра здравоохранения Яакова Лицмана.

При этом результаты тестирования на Covid-19 показали, что политик здоров.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Анна Йонатан-Леус в комментарии РИА Новости.

Предыдущая изоляция Нетаньяху продлилась с 30 марта по 1 апреля после того, как у одной из сотрудниц был выявлен коронавирус. При этом Нетаньяху не находился в прямом контакте с сотрудницей. Анализы на коронавирус у премьер-министра, его семьи и ближайшего окружения показали, что никто из них не заражен.

Решение о втором периоде изоляции для Нетаньяху было принято по рекомендации лечащего врача премьер-министра, доктора Берковича и в соответствии с указаниями министерства здравоохранения, сообщила Йонатан-Леус.

Как сообщала "Страна", глава политической разведки страны "Моссад" Йосси Коэн также ушел на карантин после заражения коронавирусом министра здравоохранения.

Ранее "Страна" писала, что главным рассадником коронавируса в Израиле стали синагоги. Там заразилась почти четверть израильтян в первые дни распространения коронавируса в стране.