В пятницу, 3 апреля, в регионы Украины из Киева направят 2 250 упаковок противамалярийного препарата "Плаквенил" (гидроксихлорохин), который используется при лечении коронавируса.

Об этом со ссылкой на информацию главы Минздрава Максима Степанова сообщает официальный Telegram-канал министерства "Коронавирус инфо".

"У нас уже готово соответствующее распределение. Нам передали 3 тысячи упаковок препарата. 2 250 будут отправлены в регионы, а 750 остаются в Киеве - для быстрого реагирования. ...Будет физически подписан договор с "Укрмедпостач", и уже лекарства поедут в области", - сказал Максим Степанов.

При этом уточняется, что на сегодня лекарств от Covid-19 не существует, поэтому пациентам предоставляется симптоматическое лечение. Например, упомянутый "Плаквенил" применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни. При этом его не рекомендуют покупать в аптеках без рецепта врача, потому что самолечение может быть опасным для здоровья.

Скриншот: t.me/COVID19_Ukraine

Напомним, "Страна" разбиралась, чем будут лечить украинцев от коронавируса по новому протоколу МОЗ и сколько это стоит.