Компании президента США Дональда Трампа, которые занимаются гостиничным бизнесом и гольф-клубами, попросили отсрочку по кредитам из-за финансового кризиса, который возник из-за коронавируса.

О задержке платежей по некоторым кредитам и другим обязательствам Трамп договорился с Deutsche Bank и округом Флорида.

Об этом сообщает New York Times.

"По всей стране большие и малые предприятия просят отсрочку у своих кредиторов, арендодателей и деловых партнеров, когда сталкиваются с финансовыми последствиями коронавирусного кризиса. Семейная компания президента Трампа среди тех, кто просит о помощи. Поскольку некоторые ее площадки для гольфа и гостиницы закрыты на карантин, компания Трампа узнала, может ли она задержать платежи по некоторым своим займам и другим финансовым обязательствам", - сообщили в СМИ.

Компании попросили содействия у Deutsche Bank, который является крупнейшим кредитором, а также у округа Флорида - в арендной плате за территорию, на которой расположен 27-луночный гольф-клуб. "Обсуждение с Deutsche Bank и округом Флорида являются предварительными, и не ясно, сможет ли компания мистера Трампа отсрочить или уменьшить свои выплаты", - указано в сообщении.

Ранее президент США подписал закон о поддержке экономики на $2 триллиона из-за коронавируса, для поддержки бизнеса в стране выделили 500 млрд долларов США, но пакет экономической помощи запрещает Дональду Трампу использовать ему и его семье эти средства для решения собственных нужд.

Как сообщала "Страна", Трамп на себе испытал новый экспресс-тест на коронавирус.