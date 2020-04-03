В Испании, которая находится на втором месте в мире по количеству летальных случаев Covid-19, уже к концу апреля могут разработать прототип вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg.

"У нас есть много испанских организаций, которые работают над несколькими вариантами создания вакцины. Эта область прогрессирует, и, скорее всего, до конца апреля у нас будет прототип вакцины", - рассказал министр науки Испании Педро Дюке.

При этом, по его информации, комплексная вирусная вакцина, которую разрабатывают в Национальном центре биотехнологии Испании, является одной из самых современных в мире. В связи с этим Дюке надеется, что вакцина от Covid-19 будет разработана именно в их стране.

Напомним, над разработкой вакцины от коронавируса также работают российские ученые. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь ее прототипов. Испытание запланировано на конец июня, уже нашлось 60 добровольцев.

Впрочем, по данным ВОЗ, вакцину от коронавируса не выпустят раньше, чем через год.