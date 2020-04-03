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В Украине по состоянию на утро 3 апреля зафиксировано 942 случая заражений коронавирусом Сovid-19. При этом у 138 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 61 случай;
Волынская область - 10 случаев;
Днепропетровская область - 12 случаев;
Донецкая область - 8 случаев;
Житомирская область - 6 случаев;
Закарпатская область - 24 случая;
Запорожская область - 22 случая;
Ивано-Франковская область - 81 случай;
Кировоградская область - 15 случаев;
г. Киев - 180 случаев;
Киевская область - 70 случаев;
Львовская область - 13 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 20 случаев;
Полтавская область - 5 случаев;
Ровенская область - 25 случаев;
Сумская область - 30 случаев;
Тернопольская область - 114 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 4 случая;
Хмельницкая область - 7 случаев;
Черновицкая область - 171 случай;
Черкасская область - 55 случаев;
Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля 2020 в Центр поступило 570 сообщений о подозрении на Covid-19.

Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на Covid-19.

Данные на 3 апреля Фото Минздрав Facebook

Напомним, что вчера, по данным на утро 2 апреля, в Украине было зафиксировано 804 случая заражений коронавирусом Сovid-19. 

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как в Украине развивается ситуация с коронавирусом.

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