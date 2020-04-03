Коронавирус Covid-19 размножается в организме человека не только в легких, вызывая пневмонию. Инфекция поражает так же верхние дыхательные пути и кишечник.

К таким выводам пришли немецкие и британские ученые, пишет журнал Nature.

Специалисты провели подробный анализ девяти случаев заболевания Covid-19, в образцах у каждого больного содержание вируса в образцах с глотки было особенно высоким в течение первой недели после обнаружения симптомов заболевания. У одного и того же больного Covid-19 в верхних дыхательных путях и легких были найдены различные штаммы нового коронавируса, что указывает на их независимое друг от друга развитие.

Присутствие Sars-CoV-2 в верхних дыхательных путях способствует незаметной передаче инфекции от больных с легкой формой здоровым. Отметим, что исследование ученых пока не прошло рецензирование.

Ранее ученые решили, когда можно выписывать из больниц переболевших коронавирусной инфекцией.

В Минздраве РФ сообщили, что коронавирус Covid-19 может передаваться при сексе.